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Bingöl’de yeni yıl öncesi sağlıkçılara anlamlı ödül

BİNGÖL HABERLERİ  | 30.12.2020 18:03 | Son Güncelleme

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Covid-19 ile mücadelede en ön safta yer alan kahraman sağlık çalışanlarına başarı belgesi ve hediyeler verdi.Bingöl Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü’nce, kentteki 3 bin 500 sağlık çalışanı adına bir tören düzenlendi.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Covid-19 ile mücadelede en ön safta yer alan kahraman sağlık çalışanlarına başarı belgesi ve hediyeler verdi.
Bingöl Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü’nce, kentteki 3 bin 500 sağlık çalışanı adına bir tören düzenlendi. Valilik toplantı salonunda düzenlenen programa, Vali Kadir Ekinci’nin yanı sıra İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mehmet Emin Gündoğdu ve tüm sağlık çalışanlarını temsilen 12 sağlık çalışanı katıldı.
Bingöl halkı adına sağlık çalışanlarına teşekkür eden Vali Kadir Ekinci, “Şükranlarımızı arz etmemiz gereken, bana göre son zamanlarda toplumsal mayaya katkı veren sağlık çalışanlarıdır. Her daim teşekkür ettiğimiz gibi bugün sizlerin huzurunda da tüm sağlık çalışanlarımıza, yaklaşık 3 bin 500 kişilik sağlık ordusuna minnet borcumuzu ifade ediyoruz. Bunu sadece idare olarak değil tüm Bingöl halkının teşekkürleri olarak kabul ederseniz çok mutlu oluruz” dedi.

“Her namazımızda sizlere duacıyız”
Sağlık çalışanlarının günlerce evine gidemediğini dile getiren Vali Ekinci, "Sevdiklerinden ayrı kaldı, annesini, babasını, çocuğunu, kardeşini, dostunu görme imkanı bulamadı. Dolayısıyla belki de son yüzyılda gördüğümüz en ciddi gayreti, en ciddi samimiyeti ortaya koyarak bizlerin sağlığı için, hasta kardeşlerimizin iyileşmesi için elinden gelen gayreti sarf etti. Tabi burada başarı belgesi ve hediyeler sadece sembolik bir şey ifade edecektir ama bilin ki yüreğimizde, her namazımızda sizlere duacıyız. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim, her türlü kötülükten sizleri muhafaza eylesin inşallah" diye konuştu.
Konuşmanın ardından Vali Ekinci tarafından sağlık çalışanlarına başarı belgeleri ve hediyeleri verildi.

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