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Bingöl'de yol uygulamasında 34 şüpheli yakalandı

11.01.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de yol uygulamasında 34 şüpheli yakalandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentteki 33 noktada gerçekleştirilen yol uygulamasında 34 kişi gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, 589 personelin 33 noktada eş zamanlı yaptığı uygulamada, 5 bin 698 kişi ve 3 bin 225 araç sorgulandı, 36 okul servisi kontrol edildi.

Uygulamada, 2 araçta yapılan aramada, 65 gram toz esrar ele geçirildi.

Çalışma kapsamında toplam 34 şüpheli yakalandı.

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