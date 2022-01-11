Bingöl'de yol uygulamasında 34 şüpheli yakalandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentteki 33 noktada gerçekleştirilen yol uygulamasında 34 kişi gözaltına alındı.
Valiliğin açıklamasına göre, 589 personelin 33 noktada eş zamanlı yaptığı uygulamada, 5 bin 698 kişi ve 3 bin 225 araç sorgulandı, 36 okul servisi kontrol edildi.
Uygulamada, 2 araçta yapılan aramada, 65 gram toz esrar ele geçirildi.
Çalışma kapsamında toplam 34 şüpheli yakalandı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz