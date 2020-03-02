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Bingöl’den "Bahar Kalkanı Harekatı"na destek

BİNGÖL HABERLERİ  | 02.03.2020 12:17 | Son Güncelleme

Bingöl’deki oda ve sivil toplum kuruluşları Suriye’de gerçekleşen Bahar Kalkanı Harekatı’na destek verdi.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), tarafından Suriye’de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı’na Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl’den de destek geldi.Kentte bulunan 30 oda ve STK’dan, harekata yönelik destek açıklaması yapıldı.Bingöl TSO’da yapılan basın açıklamasına Oda Başkanı Mahmut Ayas, “Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk.

Bingöl’deki oda ve sivil toplum kuruluşları Suriye’de gerçekleşen Bahar Kalkanı Harekatı’na destek verdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), tarafından Suriye’de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı’na Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl’den de destek geldi.Kentte bulunan 30 oda ve STK’dan, harekata yönelik destek açıklaması yapıldı.
Bingöl TSO’da yapılan basın açıklamasına Oda Başkanı Mahmut Ayas, “Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de, İdlib’te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz.Askerlerimiz İdlib’de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye’de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk Devleti ve Ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Bahar Kalkanı Harekatıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız”dedi.

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