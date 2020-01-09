Binicilikte şampiyonluk kupası GKV’li Beril Dörtkol’un

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından Adana Atlı Spor Kulübü’nde düzenlenen Türkiye Ligi 4. Ayak resmi müsabakalarına PII kategorisinde katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencisi Beril Dörtkol birincilik kupası alarak spor kariyerine yeni bir başarı ekledi.

Dört yaşında at sevgisiyle başladığı binicilik sporunu son dört yıldır aldığı profesyonel eğitimle destekleyen Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencisi Beril Dörtkol, Adana Atlı Spor Kulübü Lisansı ile tecrübeli Antrenör Gizem Hatipoğlu eşliğinde çalışmalarına uzun süredir devam ediyor. Yapılan altyapı çalışmaları neticesinde Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından Adana Atlı Spor Kulübü’nde düzenlenen Türkiye Ligi 4. Ayak resmi müsabakalarında PII kategorisinde elde ettiği büyük başarı ile birincilik kupası alarak spor kariyerine yeni bir başarı ekledi.

“Ulusal ve uluslararası şampiyonalara katılmak istiyorum”

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokul öğrencisi Beril Dörtkol düzenlenen Türkiye Ligi 4. Ayak resmi müsabakalarında PII kategorisinde yarışmalarına Gaziantep Gazi Atlı Spor kulübünde hazırlandı. Beril Dörtkol, katılacağı ulusal ve uluslararası şampiyonalardan birincilik ile dönmeyi hedeflediğini ifade ederek binicilik sporunda en büyük destekçisi olan ailesine, antrenörlerine ve GKV ailesine teşekkür etti.

“Sporun bütün dallarını uyguluyoruz”

Binicilik şampiyonu Beril Dörtkol’u kutlayan GKV Özel İlkokulu Müdürü Uğur Özeren günün anısına şampiyona kupasını verirken, “Öğrencilerimiz spor yaparak fiziksel ve ruhsal gelişimlerini destekleyip, sağlıklı olma ve sosyal açıdan güçlenerek daha aktif bir yaşam oluşturuyorlar. Öğrencilerimiz spor yaparak hedef belirlemenin yanı sıra odaklanma yeteneklerini de artırmaktadır” dedi.



