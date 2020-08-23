YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Binzet’ten 6. bölge teşvik açıklaması

Binzet’ten 6. bölge teşvik açıklaması

ADIYAMAN HABERLERİ  | 23.08.2020 13:04 | Son Güncelleme

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Adıyaman’ın 6.

Binzet’ten 6. bölge teşvik açıklaması

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Adıyaman’ın 6. Bölge Teşvikine dahil edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Adıyaman’ın da 6.bölge teşvikine dahil edilmesinde CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve Cumhuriyet Halk Partisinin emeğinin çok olduğunu dile getiren Başkan Burak Binzet, “Yıllardır verilen mücadele sonucu 6. bölge isteğimiz 20 Ağustos itibariyle Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ancak bununla birlikte Adıyaman Milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere’nin gazi mecliste, il örgütlerimizle ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün katkılarının yok sayılması kabul edilebilir değildir. Yıllardır süregelen teşvik sorununun yapılan yatırımlarda adaletsiz bir şekilde uçurumlara neden olan ve komşu illerle olan aranın kapanamayacağını bilen ve bu konuda 18 yıldır hiçbir adım atmayan veya atamayan iktidarda bulunan AK Parti hükumetinin temsilcilerinin her zaman olduğu gibi müjde olarak lanse etmesi çok geç kalınmış bir hakkın teslimi olarak görülmektedir. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu müjdeyi verenlerden organize sanayi bölgesinde devlet destekli yatırımların olmasını ve Adıyaman’daki sanayinin de bölgede bulunan çevre illerin sanayisi gibi lokomotif bir duruma gelmesini talep ediyor bu konudaki tüm adımları en ince ayrıntısına kadar takip edeceğimizi belirtiyoruz. Bizde Cumhuriyet Halk Partisi olarak liyakatli arkadaşlarımızla üretim ve proje anlamında Adıyaman’ımıza yakışır bir şekilde şehrimizin kalkınması adına elimizi taşın altına koymaktan kaçmayacağımızı belirtir bu konuda projeler üretmeye talip olduğumuzu da tüm Adıyaman halkına ve kamuoyuna bildiriyoruz. Yıllardır beklenilen 6. bölge teşvik yatırımını 18 yıldır en üst biçimde oy ve 4 milletvekili alan AK Partinin değil yıllardır bu konuda etkin muhalefet yapıp şehrimizin kalkınması adına siyasi ve kişisel rant gözetmeksizin mücadele eden sivil toplum kuruluşları, esnaf ve sanatkarları odaları ile etkili kamuoyu oluşmasını sağlayan Cumhuriyet Halk Partisinindir. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür eder, çok gecikmiş olan ve aradaki kapanmayacak kadar büyük olan zaman kaybının biraz bile olsun lehimize dönmesini umarız” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!
En Çok Okunan Yerel Haberler
İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda bir vefat bilgisi veremiyorum, öyle bir bilgimiz yok ama kayıp bilgimiz var."
İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda bir vefat bilgisi veremiyorum, öyle bir bilgimiz yok ama kayıp bilgimiz var."
İçişleri Bakanı Soylu: "Dereli'de düğün salonunda 20 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir."
İçişleri Bakanı Soylu: "Dereli'de düğün salonunda 20 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir."
İçişleri Bakanı Soylu: "Tirebolu-Güce yolunda bir problem yok ama Güce’den sonra bugün yayladan dönen İl Genel Meclisi üyelerimizin de içerisinde bulunduğu toplam 20 kişilik, 8 kişisi bir noktada, diğerleri başka bir noktada olmak üzere şu anda onlar da m
İçişleri Bakanı Soylu: "Tirebolu-Güce yolunda bir problem yok ama Güce’den sonra bugün yayladan dönen İl Genel Meclisi üyelerimizin de içerisinde bulunduğu toplam 20 kişilik, 8 kişisi bir noktada, diğerleri başka bir noktada olmak üzere şu anda onlar da m
Aşiret düğününde takılar gelin ve damada değil sandığa atıldı
Aşiret düğününde takılar gelin ve damada değil sandığa atıldı
İyi Parti Genel Başkanı Akşener, düğüne katıldı
İyi Parti Genel Başkanı Akşener, düğüne katıldı
Isparta Emrespor, iç transferde 11 futbolcuyla anlaştı
Isparta Emrespor, iç transferde 11 futbolcuyla anlaştı

Adıyaman Namaz Vakitleri 23 Ağustos Pazar

İmsak
04:15
Sabah
05:42
Öğle
12:35
İkindi
16:17
Akşam
19:17
Yatsı
20:38

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler23 Ağustos Pazar

Başkent Eczanesi
Merkez
Karalök Eczanesi
Merkez
Ünsal Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Besni
Kılıç Eczanesi
Golbasi
Damla Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kahta’da Trafik Eğitim Parkı tamamlandı
Kahta’da Trafik Eğitim Parkı tamamlandı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Polis merkezinde gözaltındaki şahıslara saldırı
Polis merkezinde gözaltındaki şahıslara saldırı
İkamet hırsızı tutuklandı
İkamet hırsızı tutuklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.