Bir araç kiraladı, patronken işçi durumuna düştü

Denizli’de, bir araç kiralama firmasından 1,5 yıl boyunca otomobil kiralayan Sabri Akdeniz, borcu olmamasına rağmen verdiği boş senet işleme konularak dolandırıldığını iddia etti. Yüzbinlerce liralık zararından dolayı patronken işçi durumuna düştüğünü ileri süren Akdeniz, kendisi gibi çok sayıda mağdurun daha bulunduğunu savundu.

Denizli’de, bir araç kiralama firmasından 1,5 yıl boyunca otomobil kiralayan ve düzenli olarak ödemelerini yapan Sabri Akdeniz, arada oluşan samimiyetten dolayı firmaya 30 bin TL değerinde bir otomobil ile 35 bin TL değerindeki çeki borç olarak verdi. Daha sonra firma sahibiyle aralarında oluşan sıkıntıların büyümesi sonucu, verdiği boş senedin işleme konularak dolandırıldığını öne sürdü. Arazisi icra yoluyla satılan ve diğer tüm malı varlığına da haciz konulan Akdeniz, mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerden yardım talep etti.

Araç kiralama firması sahibi tarafından tehdit edildiğini, verdiği senetlerin altı yırtılarak başkasının adına doldurduğunu ve firma sahibi tarafından işleme koyulduğunu iddia eden Sabri Akdeniz, “1.5 sene boyunca ben araç kiraladım. Bu araç kiralama süresi boyunca bu şahsa ödemelerini düzenli bir şekilde yaptım. Fakat aradaki samimiyetten dolayı ihtiyacı olduğundan ben buna 35 bin TL’lik bir çek verdim ve bunun yanında 30 bin TL değerindeki aracımı verdim. Paramı istediğimde bana ödeme yapmadı ve icra yoluyla alacağımı söylediğimde ise ’Asıl ben icraya vermeye başlarsam sen görürsün’ diye tehdit etti. Bir süre sonra ise hiç tanımadığım ve bir iş yerinde işçi olarak çalıştığım kişi adına bu senetler işleme konulmaya başlandı” dedi.