Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Robin van Persie, beraber oynadığı en iyi oyuncuları açıkladı!

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Robin van Persie, aktif futbolculuk kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Son olarak Feyenoord forması giyen ve sonrasında futbolu bırakan Hollandalı futbolcu, en iyi futbolcuları sıraladı.

"TEK TEK İSİM SÖYLEMEK ZOR..."

Van Persie, "Tek bir ismi söylemek çok zor. Bu yüzden; Dennis Bergkamp, Thierry Henry, Ryan Giggs, Paul Scholes, Wayne Rooney ve Ruud van Nistelrooy'u söyleyebilirim." dedi.

"1 YIL DAHA KALMALIYDIM"

O dönem çok eleştirildiği Arsenal'dan Manchester United'a transferi konusunda konuşan Van Persie, "Sözleşmemin bitmesine 1 yıl kalmıştı. Ama şu an dönüp baktığımda Arsenal'da 1 yıl daha kalmalıydım. O dönem Manchester'ın başında Louis van Gaal vardı ve beni aradığında işler değişti. Manchester formasıyla 3 yıl geçirdim ve kariyerimin en parlak zamanlarıydı" ifadelerini kullandı.

