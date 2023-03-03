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Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Robin van Persie, beraber oynadığı en iyi oyuncuları açıkladı!

03.03.2023 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015 yılında Fenerbahçe'de forma giyen Hollanda'nın eski futbolcusu Robin van Persie, birlikte oynadığı en iyi 6 futbolcuyu açıkladı. Sarı-lacivertli formayla 86 maça çıkan Van Persie, 36 gol katkısı yaparak beklentileri karşılayamamıştı.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Robin van Persie, beraber oynadığı en iyi oyuncuları açıkladı!

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Robin van Persie, aktif futbolculuk kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Son olarak Feyenoord forması giyen ve sonrasında futbolu bırakan Hollandalı futbolcu, en iyi futbolcuları sıraladı.

"TEK TEK İSİM SÖYLEMEK ZOR..."

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Van Persie, "Tek bir ismi söylemek çok zor. Bu yüzden; Dennis Bergkamp, Thierry Henry, Ryan Giggs, Paul Scholes, Wayne Rooney ve Ruud van Nistelrooy'u söyleyebilirim." dedi.

"1 YIL DAHA KALMALIYDIM"

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O dönem çok eleştirildiği Arsenal'dan Manchester United'a transferi konusunda konuşan Van Persie, "Sözleşmemin bitmesine 1 yıl kalmıştı. Ama şu an dönüp baktığımda Arsenal'da 1 yıl daha kalmalıydım. O dönem Manchester'ın başında Louis van Gaal vardı ve beni aradığında işler değişti. Manchester formasıyla 3 yıl geçirdim ve kariyerimin en parlak zamanlarıydı" ifadelerini kullandı.

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