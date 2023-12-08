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  4. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu! İlyas Yalçıntaş hastalığını açıkladı

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu! İlyas Yalçıntaş hastalığını açıkladı

08.12.2023 12:58 | Son Güncelleme:
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2014 yılında katıldığı X Factor Türkiye yarışması ile ünlenen İlyas Yalçıntaş, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Ünlü şarkıcı hastalığını ilk kez açıkladı.

Katıldığı X Factor Türkiye yarışması ile adını duyuran, ardından seslendirdiği şarkılarla milyonlarca kişiye hitap eden şarkıcı İlyas Yalçıntaş bir süredir gözlerden uzak yaşıyordu. Yalçıntaş şimdi ise mücadele ettiği hastalığını duyurdu.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Yalçıntaş, "Ramsay Hunt" sendromuna yakalandığını açıkladı. 2 aydır hastane hastane dolaştığını dile getiren ünlü şarkıcı hastalığının tedavisi olduğunu öğrenince çok mutlu olduğunu söyledi.

İlyas Yalçıntaş 1

Sosyal medya hesabından mücadele ettiği hastalığı açıklayan Yalçıntaş hayranlarına bu konuda bilgi verdi. İlyas Yalçıntaş şu ifadeleri kullandı;

İlyas Yalçıntaş 3

'Yaklaşık 2 aydır bir dizi hastane ve doktor muayenesi sonucu "Ramsay Hunt" sendromuna yakalandığım ortaya çıkmıştır. Bu sıkıntılı süreci nihayet atlatmanın ve rahatsızlığımın tedavisinin olmasını bilmenin mutluluğu içerisindeyim. Herkese sağlıklı günler diliyorum, sevgiler.'

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Yalçıntaş açıklamalarına şöyle devam etti; 'Arkadaşlar bu sendrom "herpes" adlı bir virüsün orta kulağımı enfekte etmesi ile denge ve işitme siniri üzerinde tahribat yaratması ile ortaya çıkıyor.

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Son 6 aydan beri şu şekilde semptomlar yaşamaktayım, sağ kulağımda sürekli çınlama ve karıncalanma hissi yüzümün sağ tarafında uyuşukluk ve şişkinlik, üst damağımda kabarcık, yürürken denge problemleri, hafif sendeleme gibi şikayetler.

İlyas Yalçıntaş 2

Damar yolu ile verilecek ilaçlar ile tedavisi mümkün haftaya salı günü başlayacağız tedaviye. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim sevgiler."

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