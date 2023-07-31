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Bir yıldız daha kaydı! Diego Godin, futbolu bıraktı...

31.07.2023 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyerinde Atletico Madrid, Inter, Villarreal gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde top koşturan ve son olarak Arjantin Ligi takımlarından Velez Sarsfield'da oynayan Diego Godin, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Arjantin Birinci Futbol Ligi takımlarından Velez Sarsfield'da oynayan 37 yaşındaki Uruguaylı stoper Diego Godin, aktif kariyerini noktaladı.

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Godin, sosyal medya hesaplarından "Zamanı geldi. Teşekkürler futbol." notuyla paylaştığı videoyla emeklilik kararını duyurdu.

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Uruguay Milli Takımı formasını en fazla (161 kez) giyen futbolcu unvanının sahibi Godin, kariyeri boyunca Atletico Madrid, Inter, Villarreal gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde top koşturdu.

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2010'dan 2019'a kadar oynadığı Atletico Madrid'de 2 kez UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Godin, La Liga ve İspanya Kral Kupası'nda birer, UEFA Avrupa Ligi'nde 2, UEFA Süper Kupası'nda da 3 şampiyonluk elde etti.

Godin, milli formayla ise 2011 Kupa Amerika'da mutlu sona ulaştı.

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Diego Godin ligi yaşında

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