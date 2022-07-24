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Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek derin göğüs dekoltesiyle tozu dumana kattı!

24.07.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hilal Altınbilek, geçtiğimiz ay final yapan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha rolünü oynadı. Oyuncu, bu rol ile geniş çapta ün elde etti. Uzun soluklu dizi ile sevilen isimlerden biri olan Hilal Altınbilek, şimdi de derin göğüs dekoltesiyle gündeme geldi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek derin göğüs dekoltesiyle tozu dumana kattı!

2018'de başlayan Bir Zamanlar Çukurova dizisi 4 sezon 141 bölüm boyunca ekranlarda kaldı. Bu dizi ile oyunculuk kariyerinde yükseliş yaşayan güzel isim Hilal Altınbilek, sosyal medyada paylaştığı cesur pozuyla adından söz ettirdi.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTESİYLE TOZU DUMANA KATTI

Hilal Altınbilek derin göğüs dekolteli pozuyla yaklaşık 92 bin kişi tarafından beğeni aldı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek derin göğüs dekoltesiyle tozu dumana kattı!

Takipçi yorumlarına bakıldığında, Altınbilek'in kırmızı rujuyla da çok beğenildiği görülüyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek derin göğüs dekoltesiyle tozu dumana kattı!

Güzel oyuncu Altınbilek'in, ünlü yazar Metin Hara ile ilişkisi devam ediyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek derin göğüs dekoltesiyle tozu dumana kattı!

Bilikte tatil yapan ikili, mutlu ilişkilerine devam ediyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek derin göğüs dekoltesiyle tozu dumana kattı!

İkilinin evlilik kararı aldığı iddia ediliyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek derin göğüs dekoltesiyle tozu dumana kattı!

Metin Hara geçtiğimiz aylarda, "Yeni yıl için bir planım var. Sürpriz bir şekilde girebiliriz." demişti.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek derin göğüs dekoltesiyle tozu dumana kattı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek derin göğüs dekoltesiyle tozu dumana kattı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek derin göğüs dekoltesiyle tozu dumana kattı!

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Hilal Altınbilek bir zamanlar çukurova
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