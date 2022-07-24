Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek derin göğüs dekoltesiyle tozu dumana kattı!

2018'de başlayan Bir Zamanlar Çukurova dizisi 4 sezon 141 bölüm boyunca ekranlarda kaldı. Bu dizi ile oyunculuk kariyerinde yükseliş yaşayan güzel isim Hilal Altınbilek, sosyal medyada paylaştığı cesur pozuyla adından söz ettirdi.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTESİYLE TOZU DUMANA KATTI

Hilal Altınbilek derin göğüs dekolteli pozuyla yaklaşık 92 bin kişi tarafından beğeni aldı.

Takipçi yorumlarına bakıldığında, Altınbilek'in kırmızı rujuyla da çok beğenildiği görülüyor.

Güzel oyuncu Altınbilek'in, ünlü yazar Metin Hara ile ilişkisi devam ediyor.

Bilikte tatil yapan ikili, mutlu ilişkilerine devam ediyor.

İkilinin evlilik kararı aldığı iddia ediliyor.

Metin Hara geçtiğimiz aylarda, "Yeni yıl için bir planım var. Sürpriz bir şekilde girebiliriz." demişti.





