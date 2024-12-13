SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Denizlispor
  4. Bir zamanlar UEFA'da oynayan Denizlispor sahipsiz kaldı! Bir darbe de FIFA'dan... Puan silme cezası geldi

Bir zamanlar UEFA'da oynayan Denizlispor sahipsiz kaldı! Bir darbe de FIFA'dan... Puan silme cezası geldi

13.12.2024 18:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden Denizlispor şu sıralarda büyük bir kaousun içinde. Türk futbolunun köklü kulübünün olağanüstü genel kurulda aday çıkmadı. Başkansız kalan yeşil-siyahlı takımın asbaşkanı ve avukatı, kongre tutanakları ve kulüp anahtarını teslim etmek için Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Denizli Valiliği'ne gitti. Öte yandan eski futbolculardan Tiago Lopes'e olan borçlar yüzünden FIFA Denizlispor'un 6 puanını sildi.

Bir zamanlar UEFA'da oynayan Denizlispor sahipsiz kaldı! Bir darbe de FIFA'dan... Puan silme cezası geldi

Olağanüstü kongre sonrası kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp başkanımız Ahmet Yalın Yıldırım ve yönetim kurulu görevinden istifa etmiştir. Yarın kulübümüzün anahtarları valilik ve belediyeye teslim edilecektir" denildi.

09

Bugün kulübün önceki asbaşkanı Özcan Sarı ve kulübün avukatı İsmail Berkay Gökçe, genel kurul tutanağı ve kulüp anahtarlarıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Valiliği'ne gitti. İlk olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne giden Sarı ile Gökçe, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Marım ile görüşerek anahtarı teslim etti. Ardından Denizli Valiliği'ne giden Sarı ile Gökçe, Vali Ömer Faruk Coşkun ile görüşmek istedi. Ancak Vali Coşkun’un başka bir program için dışarıda olması nedeniyle görüşme gerçekleşmedi. İkili, pazartesi günü görüşmek ve anahtarı teslim etmek üzere valilikten ayrıldı.

56

"ANAHTARI BELEDİYE BAŞKANIMIZA TUTANAKLA TESLİM ETTİK"

Denizli Valiliği önünde açıklama yapan eski Asbaşkan Sarı, "Denizlispor’un kötü gidişine 'dur' demek için, mücadele etmek için yola çıktık. Önce belediyeye gittik. Bizim bir şey yapamayacağımızı, artık bizim de gücümüzün tükendiğini, herhangi yardım alamadığımızı belirterek, ’Bizden bu kadar’ deyip, anahtarı belediye başkanımıza tutanakla birlikte teslim ettik. Şimdi valiliğe geldik ama valimiz yerinde olmadığı için pazartesi günü tekrar gelip, kulübümüzün anahtarını tutanağımızla beraber valiye teslim edeceğiz. Bundan sonraki süreç artık onlarda. Denizlispor’u kurtarmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Anahtarın birini belediyeye verdik. İkinci anahtarı da bende, Vali Bey’e teslim edeceğiz" dedi.

00

6 PUANI SİLİNDİ

Olağanüstü kongre sonrası başkansız kalan ve kayyum sürecine giren Denizlispor'a bir darbe de FIFA'dan geldi. FIFA, eski futbolcu Tiago Lopes'e olan borç dosyaları nedeniyle yeşil-siyahlı kulübe 6 puan silme cezası verdi. Henüz puan tabelasına yansıtılmayan eksi 6 puan cezasının devre bitiminde yansıtılacağı, şu an 10 puandaki Denizlispor'un 4 puanla son sıraya gerileyeceği öğrenildi.

23

"YÜRÜRLÜKTE DEĞİL, SEZON SONUNDA BÜYÜK İHTİMALLE İŞLEME GİRER"

Özcan Sarı, Denizlispor’a verilen 6 puanlık ceza için ise, "Şu anda 6 puan silme cezası daha yürürlükte değil. Sezon sonunda büyük ihtimalle işleme girer. Burada ise biz oluruz veya olmayız, takım mücadele edecek ve silinecek 6 puan varsa bile kazanacağımız maçlarla 6 puanı telafi edeceğiz. Denizlispor’u düşmekten kurtarmak için ellerinden geleni yaparlar inşallah. Biz Denizlispor’da elimizden geleni yaptıysak, bundan sonra da yapacağız ama destek istiyoruz" diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ceza Denizlispor FIFA UEFA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Esad için çılgın plan: Kader ağları Rusya'da örülüyor

Esad için çılgın plan: Kader ağları Rusya'da örülüyor

Suriyeliler gitti iş yerleri boş kaldı...

Suriyeliler gitti iş yerleri boş kaldı...

Bir zamanlar UEFA'da oynayan köklü Türk takımı sahipsiz kaldı

Bir zamanlar UEFA'da oynayan köklü Türk takımı sahipsiz kaldı

A Milli Takım'ın Dünya Kupası elemeleri rakipleri belli oldu

A Milli Takım'ın Dünya Kupası elemeleri rakipleri belli oldu

Rakipler belli oldu! Kurayı yorumladı...

Rakipler belli oldu! Kurayı yorumladı...

Hala kulaklarımda o ses var!" Felipe Melo'nun unutulmaz Galatasaray anısı

Hala kulaklarımda o ses var!" Felipe Melo'nun unutulmaz Galatasaray anısı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.