Bir zamanlar UEFA'da oynayan Denizlispor sahipsiz kaldı! Bir darbe de FIFA'dan... Puan silme cezası geldi

Olağanüstü kongre sonrası kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp başkanımız Ahmet Yalın Yıldırım ve yönetim kurulu görevinden istifa etmiştir. Yarın kulübümüzün anahtarları valilik ve belediyeye teslim edilecektir" denildi.

Bugün kulübün önceki asbaşkanı Özcan Sarı ve kulübün avukatı İsmail Berkay Gökçe, genel kurul tutanağı ve kulüp anahtarlarıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Valiliği'ne gitti. İlk olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne giden Sarı ile Gökçe, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Marım ile görüşerek anahtarı teslim etti. Ardından Denizli Valiliği'ne giden Sarı ile Gökçe, Vali Ömer Faruk Coşkun ile görüşmek istedi. Ancak Vali Coşkun’un başka bir program için dışarıda olması nedeniyle görüşme gerçekleşmedi. İkili, pazartesi günü görüşmek ve anahtarı teslim etmek üzere valilikten ayrıldı.

"ANAHTARI BELEDİYE BAŞKANIMIZA TUTANAKLA TESLİM ETTİK"

Denizli Valiliği önünde açıklama yapan eski Asbaşkan Sarı, "Denizlispor’un kötü gidişine 'dur' demek için, mücadele etmek için yola çıktık. Önce belediyeye gittik. Bizim bir şey yapamayacağımızı, artık bizim de gücümüzün tükendiğini, herhangi yardım alamadığımızı belirterek, ’Bizden bu kadar’ deyip, anahtarı belediye başkanımıza tutanakla birlikte teslim ettik. Şimdi valiliğe geldik ama valimiz yerinde olmadığı için pazartesi günü tekrar gelip, kulübümüzün anahtarını tutanağımızla beraber valiye teslim edeceğiz. Bundan sonraki süreç artık onlarda. Denizlispor’u kurtarmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Anahtarın birini belediyeye verdik. İkinci anahtarı da bende, Vali Bey’e teslim edeceğiz" dedi.

6 PUANI SİLİNDİ

Olağanüstü kongre sonrası başkansız kalan ve kayyum sürecine giren Denizlispor'a bir darbe de FIFA'dan geldi. FIFA, eski futbolcu Tiago Lopes'e olan borç dosyaları nedeniyle yeşil-siyahlı kulübe 6 puan silme cezası verdi. Henüz puan tabelasına yansıtılmayan eksi 6 puan cezasının devre bitiminde yansıtılacağı, şu an 10 puandaki Denizlispor'un 4 puanla son sıraya gerileyeceği öğrenildi.

"YÜRÜRLÜKTE DEĞİL, SEZON SONUNDA BÜYÜK İHTİMALLE İŞLEME GİRER"

Özcan Sarı, Denizlispor’a verilen 6 puanlık ceza için ise, "Şu anda 6 puan silme cezası daha yürürlükte değil. Sezon sonunda büyük ihtimalle işleme girer. Burada ise biz oluruz veya olmayız, takım mücadele edecek ve silinecek 6 puan varsa bile kazanacağımız maçlarla 6 puanı telafi edeceğiz. Denizlispor’u düşmekten kurtarmak için ellerinden geleni yaparlar inşallah. Biz Denizlispor’da elimizden geleni yaptıysak, bundan sonra da yapacağız ama destek istiyoruz" diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır