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Birleşik Krallık'ın en genç futbolcusu oldu

14.09.2022 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de 13 yaşındaki Christopher Atherton, Kuzey İrlanda ekibi Glenavon forması ile çıktığı maçta Birleşik Krallık tarihinin en genç futbolcusu olarak rekor kırdı.

Birleşik Krallık'ın en genç futbolcusu oldu

Glenavon'un Kuzey İrlanda Lig Kupası'nda Dollingstown'ı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Kuzey İrlandalı Christopher Atherton, Birleşik Krallık tarihinin en genç futbolcusu oldu. 13 yaşındaki oyuncu, oyuna dahil olmasının ardından takımının 6'ncı golünde de asisti yaptı. Karşılaşmada 13 yıl 329 günlükken boy gösteren Atherton, İngiltere'deki en genç futbolcu unvanına sahip oldu. Bu alanda rekor daha önce 14 yıl 191 günlükken İskoç ekibi Airdrie forması giyen Jordan Allan'a aitti.

DÜNYA REKORUNU 10 GÜN İLE KAÇIRDI

Christopher Atherton, İngiltere'nin en genç futbolcusu olmasının yanında dünyanın en geç ismi unvanını ise 10 günle kaçırdı. Dünyada bu alandaki rekor, Mayıs 2001'de Zambiya'ya karşı Dünya Kupası Elemeleri'nde 13 yıl 319 günlükken Togo forması giyen Souleymane Mamam'a ait.

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