Birsel Vardarlı Demirmen: Umarım o kupa bir gün gelir

Aslında son birkaç sezondur kafamda bir şekilde sonlandırmak hep vardı. Ama hiçbir zaman bu kadar net olmamıştı. Çünkü Fenerbahçe'de oynamak tabii ki muhteşem bir şeydi benim için. Bir sürü şampiyonluklar yaşadım, Euroleague'de en üst seviyede mücadele ettik. Tüm bunların yanında hem mental olarak, hem de fiziksel olarak çok yorucu bir spor. Bir yerden sonra fazlasıyla yıprandığımı fark ettim. Bunun yanında kişisel sebeplerden dolayı da bu sene artık noktayı koymam gerektiğini düşündüm.