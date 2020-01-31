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Bisiklet hırsızları yakayı ele verdi

SİVAS HABERLERİ  | 31.01.2020 10:00 | Son Güncelleme

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bir iş yerinden bisiklet, set üstü ocak ve çeşitli ürünler çalan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.Şarkışla ilçesinde bir iş yerinden 20 adet bisiklet, 15 adet ankastre set üstü ocak, 1 adet jeneratör,2 adet katı meyve sıkacağı ve 1 adet matkap çalındığı ihbarını alan ekipler harekete geçti.

Bisiklet hırsızları yakayı ele verdi

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bir iş yerinden bisiklet, set üstü ocak ve çeşitli ürünler çalan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.
Şarkışla ilçesinde bir iş yerinden 20 adet bisiklet, 15 adet ankastre set üstü ocak, 1 adet jeneratör,2 adet katı meyve sıkacağı ve 1 adet matkap çalındığı ihbarını alan ekipler harekete geçti. Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde çalınan malzemelerin bir kısmının piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Şahısların sattıkların ürünlerden ellerinde kalan 8 adet bisiklet ve 4 adet ankastre set üstü ocak polis ekipleri tarafından ele geçirildi. Ele geçirilen bisiklet ve ankastre set üstü ocakların tahmini değerinin 16 Bin TL olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında idari işlem yapıldıktan sonra şahıslar savcılığa sevk edildi.

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Bahar Eczanesi
Merkez
Gülersin Eczanesi
Merkez
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Merkez
Kandemir Eczanesi
Sarkisla
Can Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
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