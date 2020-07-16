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Bisiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 16.07.2020 15:46 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Oktay Gürbüz idaresindeki 80 AT 491 plakalı Tofaş marka otomobil ile Muhammed Mustafa Çağlayan idaresindeki bisiklet, 3.

Adıyaman’da, bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Oktay Gürbüz idaresindeki 80 AT 491 plakalı Tofaş marka otomobil ile Muhammed Mustafa Çağlayan idaresindeki bisiklet, 3. Çevre Yolu Hisar Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü olan 11 yaşındaki Çağlayan yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Çağlayan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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