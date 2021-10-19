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Bisikletten inmeyen "ihtiyar delikanlı" çevreyi temizleyip sokak hayvanlarını besliyor

19.10.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bisikletiyle günde yaklaşık 20 kilometre kateden 80 yaşındaki Eyüp Nizam: - "Bisiklete bindiğim için kendimi daha dinç hissediyorum. Yaşıtlarımdan benim gibi bisiklete binen, spor yapıp 'Sağlığım iyi' diyen yok" - "Pislik gördüm mü mutlaka toplarım, doğru çöpe götürür atarım" - "Dışarıda perişan halde bulduğum hayvanları da eve getiririm. Evimde şu an iyileştirmek için elimle baktığım 3 köpek var"

SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'da yaşayan, çevre temizliğine ve sokak hayvanlarına duyarlılığıyla tanınan 80 yaşındaki Eyüp Nizam, sevdalısı olduğu bisiklete 71 yıldır her gün biniyor.

İlerleyen yaşına rağmen tutkunu olduğu bisikletle günde yaklaşık 20 kilometre kateden Nizam, sağlıklı yaşam için gençlere pedal çevirmelerini tavsiye ediyor.

Sarayönü ilçesinde yaşayan ve gündelik işlerinde ulaşım aracı olarak bisikleti kullanan Nizam, boş zamanlarında gezintiye çıkarak gördüğü sokak hayvanlarını besleyip etrafa atılan çöpleri topluyor. Nizam, hasta veya yaralı hayvanları da tedavi ettiriyor.

- "Bisikletimi asla bırakmam"

Eyüp Nizam, AA muhabirine, bisikleti çok sevdiğini söyledi.

Bisikletin günlük hayatının bir parçası olduğunu kaydeden Nizam, "Kendimi bildim bileli bisiklete binerim. 9 yaşımdan bu yaşıma kadar bisikletten hiç inmedim. Tarlama giderim, çarşıya giderim, gezerim, her işimi yaparım. Gençliğimde günlük 70-80 kilometre yapıyordum. Şimdi de yine her gün 15-18 kilometre gidiyorum. Bana hem gezi oluyor hem de spor yapmış oluyorum." dedi.

Nizam, sağlıklı kalmasını bisiklete borçlu olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Şehir içindeki işlerime, her şeyime bisikletle gider gelirim. İşim olsun ya da olmasın o benim taşıtım. Bisikletimle her yere çabucak ulaşırım. Bisiklete bindiğim için kendimi daha dinç hissediyorum. Yaşıtlarımdan benim gibi bisiklete binen, spor yapıp 'Sağlığım iyi.' diyen yok. Ne yazık ki gençleri de bisiklete binerken çok görmüyorum. Televizyon, cep telefonu, onlarla daha çok haşır neşir oluyorlar. Gençlere özellikle bisikleti öneririm."

Çocukluğundan bu yana iki bisiklet eskittiğini, şimdi üçüncüsünü kullandığını anlatan Nizam, "Çocukluğumuzda bisikletçiler bisiklet kiralardı. Parayla bisiklet kiralar binerdik. Sürmeyi öyle öğrendim. Bisikletimi asla bırakmam. Daha iyi bir taşıt alacak gücüm olsa bile yine bisikleti bırakmam. En azından işlerim ve spor için bisiklete yine binerdim." dedi.

- "Çevreyi kirletenlere çok kızıyorum"

Çevre temizliği ve sokak hayvanları konusunda aşırı hassas olduğuna dikkati çeken Nizam, şunları kaydetti:

"Bisikletimle gezerken çevrede çöp gördüm mü duramam. Yaradılıştan gelen bir huy. Pislik gördüm mü mutlaka toplarım, doğru çöpe götürür atarım. Bazı sürücüler, içtiği sigara izmaritlerini arabayla durduğu yere boşaltıyor. Onlara çok kızıyorum ve 'görgüsüz, medeniyetsiz' diyorum. Bisikletimle gezerken sokak hayvanları da denk gelir. Onlara et alamasam bile ekmek alır yine doyururum. Sakatlananlar, yaralananlar oluyor. Dışarıda perişan halde bulduğum hayvanları da eve getiririm. Evimde şu an iyileştirmek için elimle baktığım üç köpek var. Birisine araba çarpmış. Sağ ayağını iki sefer ameliyat ettirdim. Ayağında iki platin var."

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