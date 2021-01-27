Bismil Devlet Hastanesi bahçesine 600 fidan dikildi

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Devlet Hastanesi bahçesinde bulunan 15 dönümlük boş araziye, 600 fidan dikildi.

Bismil Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Abdurrahim Savcı’nın girişimiyle İl Orman İşletme Müdürlüğünden 300, kaymakamlıktan da 300 çam ve akasya fidanı alınarak hastane bahçesinde bulunan boş araziye ekildi. Etkinlikle ilgili bilgi veren Bismil Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Abdurahhim Savcı, hastanelerinin boş olan 15 dönüm alanı yeşillendirmek amacıyla böyle bir adım attıklarını söyledi. Uzm. Dr. Savcı, “Bunun yanı sıra ülkemizin ağaç servetini çoğaltmak, toprak su ve bitki arasında bozulan dengeyi yeniden oluşturmak, çevre değerini korumak, ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak için, hastane bahçesine ağaç dikimi gerçekleştirdik” dedi.

Alınan fidanların ekimi personeller tarafından gerçekleştirildi.

