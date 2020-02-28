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Bitki büyümesini uyarıyor, üretimi yüzde 50 arttırıyor

ADANA HABERLERİ  | 28.02.2020 09:32 | Son Güncelleme

Toprakların fiziksel-kimyasal ve biyolojik özelliklerini geliştiren sıvı organik düzelticiyle sürdürülebilir tarımda güçlü toprak yapısı, sağlıklı bitki ve yüksek verim oranı sağlandığı bildirildi.Dünya gübre sektörünün güçlü temsilcilerinden İspanya merkezli Tarazona markasının bitki beslenmesine dair ürettiği bitki beslenme takviyelerini Türk çiftçisi ile buluşturan Agronil Tarım, bitki beslenmesinin yanı sıra toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzelten ürünleriyle çiftçiye yol gösteriyor.Agronil Tarım Kurucusu, Tarazona Markası Türkiye Distribütörü Ziraat Mühendisi Taner Kaplan, Azabache Humic’in avantajlarını anlattı.Taner Kaplan, kullanım dozları değişmekle birlikte tüm bitkiler için sürekli kullanımını önerdikleri Azabache Humic’in bitki büyümesini uyardığını, üretimi yüzde 50’ye kadar arttırırken toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzeltip, besin kaybını önlediğini bildirdi.Toprakların fiziksel-kimyasal ve biyolojik özelliklerini geliştiren sıvı organik düzeltici olan Azabache Humic’in toprak yapısını ve kalitesini arttırdığını, yararlı mikrobiyal aktiviteyi teşvik ettiğini vurgulayan Taner Kaplan, şu bilgileri verdi:"Azabache Humic; tuzlanma oranı artmış toprakların düzelmesine yardımcı olur.

Bitki büyümesini uyarıyor, üretimi yüzde 50 arttırıyor

Toprakların fiziksel-kimyasal ve biyolojik özelliklerini geliştiren sıvı organik düzelticiyle sürdürülebilir tarımda güçlü toprak yapısı, sağlıklı bitki ve yüksek verim oranı sağlandığı bildirildi.
Dünya gübre sektörünün güçlü temsilcilerinden İspanya merkezli Tarazona markasının bitki beslenmesine dair ürettiği bitki beslenme takviyelerini Türk çiftçisi ile buluşturan Agronil Tarım, bitki beslenmesinin yanı sıra toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzelten ürünleriyle çiftçiye yol gösteriyor.
Agronil Tarım Kurucusu, Tarazona Markası Türkiye Distribütörü Ziraat Mühendisi Taner Kaplan, Azabache Humic’in avantajlarını anlattı.
Taner Kaplan, kullanım dozları değişmekle birlikte tüm bitkiler için sürekli kullanımını önerdikleri Azabache Humic’in bitki büyümesini uyardığını, üretimi yüzde 50’ye kadar arttırırken toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzeltip, besin kaybını önlediğini bildirdi.
Toprakların fiziksel-kimyasal ve biyolojik özelliklerini geliştiren sıvı organik düzeltici olan Azabache Humic’in toprak yapısını ve kalitesini arttırdığını, yararlı mikrobiyal aktiviteyi teşvik ettiğini vurgulayan Taner Kaplan, şu bilgileri verdi:
"Azabache Humic; tuzlanma oranı artmış toprakların düzelmesine yardımcı olur. Kök bölgesindeki gübrelerin yıkanmasını azaltır. Besin elementlerinin bitkiler tarafından alımını kolaylaştırır. Toprak yapısını geliştirmeye ve pH ’sını dengelemeye yardımcı olur. Tohum ve fide çimlenmesini teşvik eder. Toprağın su tutma kapasitesini ve bitkinin kuraklık toleransının artmasına yardım eder. Sağlıklı ve güçlü bitki oluşumuna katkıda bulunur. Toprağın havalanması ile fiziksel-kimyasal ve biyolojik özelliklerini düzeltirken toprağın yapısını iyileştirir. Makro ve mikro besinlerin emilimini kolaylaştırır."
Taner Kaplan, bu ürünün en önemli özelliklerinden birisinin de toprakta katyon değişim kapasitesinin arttırması olduğuna dikkati çekerek, “Birim ağırlıkta kuru toprağın absorbe edebileceği katyon miktarına ‘Katyon Değişim Kapasitesi (KDK)’ diyoruz. Bir katyonun toprak çözeltisindeki konsantrasyonu ya da diğer katyonlara oranı arttıkça absorbe edilen miktarları da artmaktadır. Katyon değişim kapasitesinin artması topraktaki besin elementlerinin alınabilir olmasına ve biyolojik fonksiyonlarına olumlu etki sağlar” dedi.

Bitki büyümesini uyarıyor, üretimi yüzde 50 arttırıyor

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