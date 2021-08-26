Bitkisel üretimin önemi Bolu'da düzenlenen kongrede ele alınıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Yunus Bayram, küresel ısınmanın bitki sağlığını da olumsuz etkilediğini söyledi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesince (BAİBÜ) gerçekleştirilen "8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi", 400'ü aşkın bilim insanı ve sektör temsilcisinin katılımıyla başladı.

Çevrim içi gerçekleştirilen kongrenin açılışında bir konuşma yapan Bayram, Türkiye'nin kendine has iklim ve coğrafi koşulları ile özellikle çeşitli bitki deseniyle zengin bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'de, 24 milyon hektar bitkisel üretim ve 13 milyon hektar çayır-mera alanı bulunduğunu aktaran Bayram, "Son 2 yıldır Kovid-19 ile birlikte seller, heyelanlar, yangınlar, kuraklık, suların çekilmesi, azalması, göletlerin kuruması, aşırı sıcaklık ve benzeri iklim olayları ve küresel ısınma, bize aslında bazı şeylerin ters gitmeye başladığını göstermektedir. İnsan sağlığında olduğu gibi, bitki ve hayvan sağlığında da benzer riskler bulunmaktadır. Bu hızlı iklim değişikliği, nem değişikliği, kuraklık, bitki sağlığını da etkilemektedir. Mevcut mücadele alışkanlıklarımızın yetmeyeceği, yeni ve çok ciddi önlemler almamız gerektiğini bizlere anlatmaktadır." diye konuştu.

Bayram, özellikle yeni şartlara karşı, yeni teknolojilerle daha kapsamlı şekilde mücadele edilmesinin zorunlu olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Küresel ısınma ve kuraklığın ülkelerin tarımsal bitki desenini de değiştirme ihtimali var. Daha önce rakibimiz olmayan, tarımsal üretimi zayıf olan ülkelerin, tarımsal üretimi güçlü olan ülkelere rakip olma olasılığı olabilecek. Bazı ülkelerin tarımsal ürünlerle ilgili belki de pazarlarını kaybetme olasılıkları söz konusu olacak. Bu durum birçok ülke için gıda arzında bazı daralmalara, bazı sıkıntılara neden olurken, bazı ülkeler için de tarıma açılmamış alanların tarıma açılmasıyla büyük fırsatlar sağlayacaktır. Dolayısıyla bizzat sahada çalışan araştırmacıların tecrübeleri ve doğru uyarıları, bize bu konuda yol gösterici olacaktır."

Kongre başkanı BAİBÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Erhan Göre de salgının, bitkisel üretimin stratejik önemini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Bitkisel üretimi en fazla sınırlandıran, tehdit eden ve hatta bazı durumlarda olanaksız hale getirenin, yaşanan bitki koruma sorunları olduğunu belirten Göre, "Geçmişten günümüze hep bir değişim içerisinde olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele stratejileri, sahip oldukları bu karakteristikleri nedeniyle hep güncellenmeyi gerektirmektedir. Kongre, bitki koruma, araştırma alanında tanınmış akademisyenleri, bilim insanlarını ve sektör temsilcilerini, kendi çalışma alanlarıyla ilgili deneyimleri paylaşmak ve karşılıklı fikir alışverişi yapabilmeleri için eşsiz bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Kongrede, 268 bildiri sunulacaktır." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından bilimsel oturumlara geçildi.

Açılışına, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Nevzat Birişik, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı'nın da katıldığı kongre 28 Ağustos'ta sona erecek.

