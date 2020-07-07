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Bitlis Belediyesinden dere temizliği

BİTLİS HABERLERİ  | 07.07.2020 16:20 | Son Güncelleme

Bitlis Belediyesi tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen kirletilen dere yatağında temizleme çalışmaları devam ediyor.Bitlis Belediyesi tarafından kent merkezinde bulunan derenin çöplerden temizlenmesi için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bitlis Belediyesi tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen kirletilen dere yatağında temizleme çalışmaları devam ediyor.
Bitlis Belediyesi tarafından kent merkezinde bulunan derenin çöplerden temizlenmesi için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Çarşı merkezinde bulunan dere yatakları çöpten ve atık malzemelerden arındırılıyor. Bitlis Belediyesi Başkanı Nesrullah Tanğlay, “Bitlis Belediyesi olarak vatandaşlarımızdan, dere yataklarını kirletmemeleri ve atıkları söz konusu alanlara atmamaları konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Daha kaliteli hizmet verebilmek için tüm personelimizle gece gündüz çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın istek ve şikayetlerine anında cevap veriyoruz. Daha temiz bir Bitlis için çalışmalarımız aralıksız sürecek. Yaşanılabilir bir Bitlis için en iyi temizlik kirletmemektir” dedi.

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Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Halk Eczanesi
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Hizan
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Tatvan
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