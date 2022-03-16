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Bitlis'te 12 şehit yakınına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

16.03.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te 12 şehit yakınına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te şehit olan 12 güvenlik korucusunun yakınına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Bitlis Polisevinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende bir konuşma yapan Vali Oktay Çağatay, Cumhurbaşkanının tevcih ettiği Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı, şehitlerin yakınlarına takdim etmek için bir araya geldiklerini belirtti.

Her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını aktaran Çağatay, şunları belirtti:

"Benim açımdan çok şerefli ve her zaman gurur duyduğum bir vazife. Yaklaşık 3 yıldır Bitlis'te görev yapıyorum. Bu sürede ne yazık ki şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu. Esas olarak bu topraklarda yaşamak çok pahalı ve bu pahayı ağabeylerimizin ve kardeşlerimizin kanlarıyla ödüyoruz. Çok şükür ki devletimizin üstün basireti ve gayreti sayesinde geçmiş yıllardaki kötü hatıraları artık yaşamıyoruz. Allah Cumhurbaşkanımızdan ve İçişleri Bakanımızdan razı olsun. Onların bizlere verdiği destek ve gayretleriyle yoğun mesai sarf ediyoruz. Tabii bu huzurlu ve güvenli günlere gelmemizin temel kaynağı, asıl sebebi şehitlerimizdir. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi minnetle anıyorum. Allah şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin, gazilerimize de hayırlı, uzun ve güzel bir ömür nasip etsin."

Vali Çağatay, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevcih edilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı, şehit yakınlarına takdim etti.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Emniyet Müdürü Celal Özcan, kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.

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