Bitlis'te 57 öğrenci servisine cezai işlem uygulandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te öğrenci servislerine yönelik denetimlerde 57 araca 39 bin 546 lira cezai işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi görevlilerince, il genelinde 6 Eylül-18 Ekim tarihleri arasında okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 520 okul servis aracından 57'sine Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine aykırılıktan dolayı 39 bin 546 lira idari para cezası verildi.



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