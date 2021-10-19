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Bitlis'te 57 öğrenci servisine cezai işlem uygulandı

19.10.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te 57 öğrenci servisine cezai işlem uygulandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te öğrenci servislerine yönelik denetimlerde 57 araca 39 bin 546 lira cezai işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi görevlilerince, il genelinde 6 Eylül-18 Ekim tarihleri arasında okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 520 okul servis aracından 57'sine Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine aykırılıktan dolayı 39 bin 546 lira idari para cezası verildi.

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