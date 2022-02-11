Bitlis'te bir araçta 3 kilogram sentetik uyuşturucu yakalandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araçta 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerce durdurulan araçta yapılan aramalarda, 3 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Şüpheli M.İ. gözaltına alındı.



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