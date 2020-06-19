Bitlis'te bir bina karantinaya alındı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 pozitif vaka tespit edilen bir apartmanın İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlçenin Erkizan Mahallesi'nde bir binada pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması nedeniyle bugün saat 16.45 itibarıyla geçici süreliğine karantinaya alınmasına, konutta ikamet eden vatandaşların giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına karar verilmiştir."

