YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis'te Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi

Bitlis'te Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi

30.10.2023 07:11 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Polisevinde düzenlenen programda konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, Cumhuriyet Bayramı'nın kentte gururla kutlandığını söyledi.

Millet egemenliğine dayanan Cumhuriyet idaresinin, Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlanan herkese fert olma hakkını verdiğini ve sorumluluğunu yüklediğini belirten Karaömeroğlu, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Bayramlarını her yıl tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutluyoruz. İlimizde de büyük gelişme ve ilerleme kaydedilmiştir. Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum."

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan yaş pasta kesimi ile sona eren programa, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, İl Emniyet Müdürü İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya’da pancar tarlasında yeni obruk oluştuKonya’da pancar tarlasında yeni obruk oluştu
Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 ölüOtomobil kamyona arkadan çarptı: 2 ölü
Avcılar’da vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı’nda konserlerle doyasıya eğlendiAvcılar’da vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı’nda konserlerle doyasıya eğlendi
Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bitlis

Bitlis Namaz Vakitleri 30 Ekim Pazartesi

İmsak
05:06
Sabah
06:28
Öğle
12:00
İkindi
14:55
Akşam
17:22
Yatsı
18:40

Bitlis Nöbetçi Eczaneler30 Ekim Pazartesi

Şeker eczanesi
Ahlat
Yenigün eczanesi
Adilcevaz
Fuar eczanesi
Tatvan
Zehra eczanesi
Tatvan
Yavuz eczanesi
Guroymak
Yeni hizan eczanesi
Hizan
Merkez eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Asırlık tanık 10 kadın! Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlattılar

Asırlık tanık 10 kadın! Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlattılar

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Atatürk'ün sesini duydu! Tepkisi olay oldu

Atatürk'ün sesini duydu! Tepkisi olay oldu

Cesedi elleri ve ayakları bağlı olarak buzdolabında bulundu

Cesedi elleri ve ayakları bağlı olarak buzdolabında bulundu

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.