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Bitlis'te elektrik dağıtım şirketi ekipleri yeni yıla kırsaldaki arızaları gidererek girdi

BİTLİS HABERLERİ  | 01.01.2021 00:19 | Son Güncelleme

Bitlis'te elektrik dağıtım şirketi ekipleri yeni yıla kırsaldaki arızaları gidererek girdi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, yeni yıla dondurucu soğukta kırsaldaki arızaları gidererek girdi.

Çağrı merkezine gelen talepleri karşılamak için arızaları gideren ekipler, bayram, tatil ve yılbaşı gibi özel günlerde de görevlerini özveriyle yerine getiriyor.

İl merkezine bağlı Değirmenaltı köyündeki elektrik arızasını gidermeye çalışan ekipler, vatandaşları elektriksiz bırakmamak için gece yarısına kadar çalışmalarını sürdürdü.

Günde 3 ekip vardiyalı olarak çalışan arıza ekipleri, coğrafi ve hava koşullarına aldırış etmeden çağrı merkezine düşen ihbarlara hemen müdahale ediyor.

VEDAŞ'ta görevli elektrik arıza koordinatörü mühendis Yunus Ağır, yaptığı açıklamada, 2020 yılı boyunca tüketicilere kaliteli ve kesintisiz enerji sağlamak için görevlerinin başında olduklarını söyledi.

Ağır, "Yılın bu son gününde de tüketicilere en iyi hizmeti sunmak için yine görevimizin başındayız. Yeni yılın ülkemizi huzur ve sağlık getirmesini diliyorum." dedi.

Arıza ekibinden teknisyen Ömer Gürcan da "Değirmenaltı köyündeki arızayı giderebilmek için gece vardiyası ekipleri olarak arızaya müdahale ettik. Vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için görevimizin başındayız." diye konuştu.

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