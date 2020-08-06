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Bitlis’te GFB Derneği kuruldu

BİTLİS HABERLERİ  | 06.08.2020 21:17 | Son Güncelleme

Bitlis’te Sadık Özyer Başkanlığında Genç Fenerbahçeliler Derneği kuruldu.Türkiye’nin dört bir yanında faaliyetlerine devam eden GFB Bitlis’te de açılışını gerçekleştirdi.

Bitlis’te Sadık Özyer Başkanlığında Genç Fenerbahçeliler Derneği kuruldu.
Türkiye’nin dört bir yanında faaliyetlerine devam eden GFB Bitlis’te de açılışını gerçekleştirdi. Yoğun ilginin olduğu açılışta Van, Tatvan ve Bitlis GFB yönetimi ve temsilcilik üyeleri hazır bulundu. GFB Bitlis Derneği Başkanı Sadık Özyer, yaptığı açıklamasında bir taraftar grubundan çok daha fazlası olduklarını her fırsatta gösteren GFB ailesi olarak Bitlis’te de Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi aynı özveriyle faaliyetlerini sürdüreceklerini söyledi.
Özyer, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:
"Sadece saha içinde değil, saha dışında da faaliyetlerimize devam ederek ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde devlet, millet ve bayrak bütünlüğünü savunma, çocuk haklarını koruma, kadına şiddeti önleme, hayvan haklarını koruma, çevre temizliği ve bilinçlendirmesi, kan bağışı, huzurevi ziyaretleri gibi bir çok sosyal sorumluluk projelerinde de yer alarak sosyal farkındalık oluşturmak adına faaliyetlerimize ara vermeden devam edeceğiz. Ayrıca gençlerimizi de tıpkı bir aile sıcaklığıyla olumsuz sosyal çevrelerden ve zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırıp idealist ve örnek bireyler topluluğu oluşturma adına girişimlerimiz olacaktır. Tıpkı bizim gibi sporun birleştirici özelliğiyle Sarı Lacivert’e olan aşkını harmanlayan tüm renktaşlarımızı aramıza bekliyoruz."

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Akşam
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Merkez
Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Halk Eczanesi
Ahlat
Deva Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
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Altındal Eczanesi
Tatvan
Sağlık Eczanesi
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