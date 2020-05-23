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Bitlis'te iki göle 70 bin yavru sazan balığı bırakıldı

BİTLİS HABERLERİ  | 23.05.2020 11:51 | Son Güncelleme

Bitlis'te iki göle 70 bin yavru sazan balığı bırakıldı

BİTLİS (AA) - Cumhurbaşkanlığı kararıyla Bitlis'te "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilen Nazik ve Aygır göllerine 70 bin yavru sazan balığı salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce uygulanan "Türkiye'nin İç Sularını Balıklandırma Projesi" kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nden 70 bin yavru sazan getirildi.

Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik gözetiminde Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü'ne 40 bin, Adilcevaz ilçesindeki Aygır Gölü'ne ise 30 bin yavru sazan bırakıldı.

Çelik, burada yaptığı açıklamada, projenin amacının tarım ve hayvancılıkta sürekliliğin sağlanması olduğunu belirterek, "İlimizde ve ülkemizde su ürünlerinde balık önemli bir gıdadır. Sürdürülebilir tarımsal üretimin devamı için balıklandırma faaliyetini bu şekilde yapıyoruz." dedi.

Suya bıraktıkları yavru balıkların önümüzdeki yıl bu zamanlara kadar avlanılmaması ve üzerinden en az bir üreme mevsiminin geçmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, aksi halde yaptıkları çalışmaların bir anlamanın kalmayacağını aktardı.

Kentteki 7 su ürünleri üretim tesisinde her yıl yaklaşık 200-250 ton arasında kültür balıkçılığı yapıldığını anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Su ürünleri ilimize gayrisafi milli hasıla anlamında yaklaşık 4 milyon lira ekonomiye katkı sunmaktadır. Bu pandemi sürecinde çiftçilerimizin ve insanlarımızın evde kalarak sağlığını korumalarını diliyoruz. Onların yerine sürekli sahadayız ve çalışmalarımız devam ediyor."

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