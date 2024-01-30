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Bitlis’te kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu

İHA İHA
30.01.2024 11:29 | Son Güncelleme:
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Bitlis’te günlerdir etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bırakınca, çatılardaki buz sarkıtları da tehlikeli olmaya başladı.

Hava sıcaklığının eksi 7 dereceye kadar düştüğü Bitlis merkezde, çatılarda oluşan buz sarkıtlarının boyları da 2-3 metreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle 91 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu kentte, yol açma çalışmaları da devam ediyor. İl Özel İdare ekipleri 10 ayrı şantiyede bulunan 60 iş makinesi ve 80 personelle karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kent merkezinde ise belediye ekipleri iş makinelerinin giremediği ara sokaklar ve merdivenlerde insan gücüyle karla mücadelesini sürdürürken, yol kenarlarındaki kar birikintilerinin boyu ise yaklaşık 5 metreye vardı.

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