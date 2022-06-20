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Bitlis'te otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

20.06.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

BİTLİS (AA) - Bitlis'te otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Beşminare Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı'nda 13 EB 653 plakalı otomobil, 8 yaşındaki Cesur Karayakas'a çarptı.

Ağır yaralanan Karayakas, kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

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