Bitlis'te tarihi eser operasyonu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen operasyonda 900 sikke, 57 yüzük ve 43 tarihi obje ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda R.İ. ve E.İ. isimli şüphelilerin kaçak kazı yaparken buldukları tarihi eserleri pazarlayacaklarının öğrenilmesi üzerine dün Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığı mevkisinde gerçekleştirilen operasyonda, R.İ ve E.İ isimli şüpheliler suç unsuru tarihi eserlerle yakalanmıştır. Şüphelilerin elindeki poşetlerde yapılan aramada, 900 bronz sikke, 57 bronz yüzük ve 43 tarihi obje ele geçirilmiştir. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılmıştır."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla suç ve suçlularla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

