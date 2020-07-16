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Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak

BİTLİS HABERLERİ  | 16.07.2020 14:58 | Son Güncelleme

Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak

BİTLİS (AA) - Bitlis'te basın açıklaması, toplantı, gösteri yürüyüşleri ile her türlü eylem ve etkinlik 15 gün süreyle yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, huzur ortamı, kamu düzeni, kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayişin korunması, şiddet olaylarının yaygınlaşması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların, yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19. maddesi gereğince, Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç, il sınırlarında polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamında 15 Temmuz saat 00.01'den, 29 Temmuz saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, konser, şenlik, meşale yakma, el ilanı, broşür dağıtma, afiş asma gibi eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

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