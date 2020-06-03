“Biz Varız” hijyen paketleri Halkın Bakkalı’nda

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs sürecinde hayata geçirdiği “Biz Varız” dayanışmasının kapsamını yeni uygulamalarla büyütüyor. Gücü olanla ihtiyacı olanı buluşturmayı hedefleyen İzmir’in yerel yönetimi, ekonomik nedenlerle hijyen malzemelerine erişim güçlüğü çekenler için Halkın Bakkalı üzerinden Biz Varız hijyen paketini satışa sundu. Dileyen herkes 40 liraya, 7 parçalık hijyenik ürün paketinden istediği kadar satın alarak kampanyaya destek olabilecek.

Korona virüs sürecinde derinleşen ekonomik krizden etkilenenlere destek olmak için hayata geçirdiği dayanışma kampanyası ile iyiliksever İzmirlilerin gıda kolisi ve iftar yemeği bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıran, “Askıda Fatura” kampanyasıyla dar gelirliye nefes aldıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni bir uygulama daha başlatıyor. Başkan Tunç Soyer’in çağrısıyla başlatılan “Biz Varız” dayanışma kampanyası kapsamında İzmirliler Halkın Bakkalı üzerinden hijyen paketi satın alarak bağışta bulunabilecek. Satın alınan hijyen paketleri, desteğin uygun görüldüğü semtlerde 3 Haziran’dan itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Sosyal Hizmet ekipleri tarafından evlere ulaştırılacak.