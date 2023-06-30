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Bizum Hoca 2 filmi nerede ve ne zaman çekildi? Bizum Hoca 2 konusu ve oyuncuları!

30.06.2023 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bizum Hoca 2 filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Komedi türündeki film Bizum Hoca 2'nin yönetmenliği Serkan Acar ile Yılmaz Okumuş'a, senaristliği ise Serkan Acar'a ait. Filmi izlemek isteyen sinema severler Bizum Hoca 2'nin detaylarını sorguluyorlar. Peki, Bizum Hoca 2 filmi nerede ve ne zaman çekildi? Bizum Hoca 2 konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Bizum Hoca 2 filmi nerede ve ne zaman çekildi? Bizum Hoca 2 konusu ve oyuncuları!

Bizum Hoca 2 filmi bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Filmde, köye bir türlü imam atanmaması sonucunda "Bizum Hoca" lakaplı birinin imam olarak kabul edilmesi ve ardından gelişen olaylar işleniyor. Başrollerinde Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Serhat Özcan gibi başarılı oyuncular yer alıyor. İşte Bizum Hoca 2 oyuncu kadrosu ve konusu...

BİZUM HOCA 2 NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Bizum Hoca 2 filminin çekimleri Trabzon'un köylerinde gerçekleştirildi. Film, 2020'de vizyona girdi.

BİZUM HOCA 2 KONUSU

Burası Karadeniz’dir, burada aşkın, nefretin, neşenin, tutkunun Karadenizcesi, en absürdü yaşanır… Hepsi ayrı bir inatçı keçi olan kadınların erkekleri diz çöktürme çabaları ve erkeklerin kadınları abluka altına alıp direnişlerini kırma çabaları karadenize has bir şekilde işlenmektedir..

BİZUM HOCA 2 OYUNCULARI

Cezmi Baskın

Alay Cihan

Tuğba Çom

Fatih Topçuoğlu

Onur Dilber

Seymen Aydın

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Kanal D Oyuncu kadınları

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