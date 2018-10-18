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'Ayıyla savaşıyorsam, gidin ona yardım edin'

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 18.10.2018 11:37 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin evinde Khimki Moskova'yı 93-85 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Bobby Dixon'dan iddialı bir paylaşım geldi. Bobby Dixon'ın paylaşımı, sosyal medyada gündeme oturdu.

'Ayıyla savaşıyorsam, gidin ona yardım edin'

THY Euroleague'in ikinci haftasında Khimki Moskova'yı mağlup eden Fenerbahçe'de Bobby Dixon, mücadeleye damgasını vurdu.

Son periyotta 14 sayı kaydeden Bobby Dixon, maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Dixon paylaşımında "Eğer beni bir ayıyla savaşırken görürseniz ayıya yardım edin çünkü ben iyiyimdir, iyi bir savaşı severim." ifadeleri yer aldı.

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Fenerbahçe - Khimki maçını futbolcular tribünden izlediFenerbahçe - Khimki maçını futbolcular tribünden izledi
Fenerbahçe 93 - 85 Khimki Fenerbahçe 93 - 85 Khimki
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Fenerbahçe Bobby Dixon

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