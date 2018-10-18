'Ayıyla savaşıyorsam, gidin ona yardım edin'

THY Euroleague'in ikinci haftasında Khimki Moskova'yı mağlup eden Fenerbahçe'de Bobby Dixon, mücadeleye damgasını vurdu.

Son periyotta 14 sayı kaydeden Bobby Dixon, maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Dixon paylaşımında "Eğer beni bir ayıyla savaşırken görürseniz ayıya yardım edin çünkü ben iyiyimdir, iyi bir savaşı severim." ifadeleri yer aldı.





