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  4. Bodrum Belediyesi köylünün yüzünü küldürdü

Bodrum Belediyesi köylünün yüzünü küldürdü

MUĞLA HABERLERİ  | 14.01.2020 14:44 | Son Güncelleme

Bodrum Belediyesi kırsal kesimdeki bahçe yolları öncelikli olmak üzere ilçe genelindeki yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Bodrum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Açık Mikrofon" toplantılarında Karaovalı çiftçilerin başlıca talepleri arasında yer alan yol sorunları Başkanı Ahmet Aras’ın talimatıyla gideriliyor.Turizm sezonu sonrasında Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Karaova Bölgesindeki mahallelerde başlattıkları çalışmalar kapsamında; Çamlık Mahallesinde bin 450 metre, İrmene Mahallesinde bin 200 metre, Kumköy Mahallesinde bin 850 metre, Çamarası Mahallesinde iki bin 170 metre, Bahçeyakası Mahallesinde 500 metre ve Pınarlıbelen Mahalle’sinde ise 150 metre olmak üzere toplamda yedi bin 320 metre yeni yol açıldı.

Bodrum Belediyesi kırsal kesimdeki bahçe yolları öncelikli olmak üzere ilçe genelindeki yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bodrum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Açık Mikrofon" toplantılarında Karaovalı çiftçilerin başlıca talepleri arasında yer alan yol sorunları Başkanı Ahmet Aras’ın talimatıyla gideriliyor.
Turizm sezonu sonrasında Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Karaova Bölgesindeki mahallelerde başlattıkları çalışmalar kapsamında; Çamlık Mahallesinde bin 450 metre, İrmene Mahallesinde bin 200 metre, Kumköy Mahallesinde bin 850 metre, Çamarası Mahallesinde iki bin 170 metre, Bahçeyakası Mahallesinde 500 metre ve Pınarlıbelen Mahalle’sinde ise 150 metre olmak üzere toplamda yedi bin 320 metre yeni yol açıldı. Çiftçilerin, zeytinliklerine ve tarlalarına araçlarıyla daha rahat ulaşabilmeleri için başlatılan proje açılan yolların düzenlemesi ve yeni bahçe yollarının projelendirme çalışmalarıyla devam ediyor.
Ekipler öte yandan, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri ile işbirliği içinde dere yataklarını temizleme, ihtiyaç duyulan noktalara menfez yapımı ile gerekli noktalardaki şarampol açma çalışmalarını gerçekleştiriyor.
2019 yılında, asfalt üretim tesisinde üretilen 53 bin ton asfaltın 27 bin tonu Büyükşehir Belediyesine bağlı su ve kanalizasyon işleri ekiplerinin yaptığı kazılar sonrası yama olarak kullanıldı. Üretilen asfaltın geri kalan yaklaşık 26 bin tonu ise ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda değerlendirildi.
Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol açma ve onarım çalışmalarının yanı sıra sosyal projelere de imza atıyor. Fen İşleri Müdürlüğü’nden sorumlu Başkan Yardımcısı Önder Batmaz çalışmalar hakkında, "Bodrum’da iki farklı bölgede 5-6 mahallenin faydalanabileceği ortak bir noktada çok amaçlı salonlar yapılacak. Çok amaçlı salon yapımı için yer tespiti ve proje çalışmaları devam ediyor." diye konuştu. Batmaz, vatandaşların ihtiyaçlarına en kısa sürede cevap vermek için yoğun mesai harcadıklarını sözlerine ekledi.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmaları kapsamında; beton, stabilize, ham yol çalışmalarının yanı sıra klasik parke yapımı, yol tesviye çalışmaları, kaldırım tamiratları, taş duvar imalatı, yağmur suyu uzaklaştırma çalışmaları, mazgal temizlikleri, meydan düzenlemeleri gibi işler titizlikle yürütülmeye devam ediyor.

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