YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum ve Dalaman’da uyuşturucu operasyonu

Bodrum ve Dalaman’da uyuşturucu operasyonu

MUĞLA HABERLERİ  | 13.06.2020 14:43 | Son Güncelleme

Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Dalaman ve Bodrum Grup Amirliği ekiplerince turizm sezonunun başlaması sebebiyle sıklaştırılan kontroller sonrası 3 ayrı operasyonda iki kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Bodrum ve Dalaman ilçelerinde piyasaya küçük meblağlar halinde sürülmeye hazır uyuşturucu bulunduğu ihbarını alan Narkotik ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonlarda, Bin 630 gram esrar, 19.51 gram bonzai, 1 kök hint keneviri, 3 litre etil alkol ve 4 şişe 5 litre sahte rakı ele geçirildi.

Bodrum ve Dalaman’da uyuşturucu operasyonu

Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Dalaman ve Bodrum Grup Amirliği ekiplerince turizm sezonunun başlaması sebebiyle sıklaştırılan kontroller sonrası 3 ayrı operasyonda iki kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum ve Dalaman ilçelerinde piyasaya küçük meblağlar halinde sürülmeye hazır uyuşturucu bulunduğu ihbarını alan Narkotik ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, Bin 630 gram esrar, 19.51 gram bonzai, 1 kök hint keneviri, 3 litre etil alkol ve 4 şişe 5 litre sahte rakı ele geçirildi. Yakalamalar doğrultusunda 5 şahıs hakkında adli tahkikat başlatılırken, işlem yapılan şüphelilerden D.O. K.Ç. hakkında ilgili savcılık tarafından gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Bodrum ve Dalaman adliyelerine sevk edilmeleri bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine MağarasıHüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine Mağarası
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor

Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor

Van’da bir iş yerinde yılan paniği

Van’da bir iş yerinde yılan paniği

Hair World Turkey kurucu ortağı Demir Akıllıoğlu: “Saç ekimi için gelen 500 bin kişinin yarıdan fazlası Avrupalı”

Hair World Turkey kurucu ortağı Demir Akıllıoğlu: “Saç ekimi için gelen 500 bin kişinin yarıdan fazlası Avrupalı”

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

Nesli tükenmekte olan deniz canlısı sahilde yaralı halde bulundu

Nesli tükenmekte olan deniz canlısı sahilde yaralı halde bulundu

Genç işadamı Ateş Ahlatçı: “Korona süreci, Türkiye’nin esnek ve dinamik yapısını dünyaya gösterdi”

Genç işadamı Ateş Ahlatçı: “Korona süreci, Türkiye’nin esnek ve dinamik yapısını dünyaya gösterdi”

Muğla Namaz Vakitleri 13 Haziran Cumartesi

İmsak
03:53
Sabah
05:39
Öğle
13:12
İkindi
17:03
Akşam
20:35
Yatsı
22:13

Muğla Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Cumartesi

Kaşıkara Eczanesi
Merkez
Özge Eczanesi
Merkez
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Orfoz Eczanesi
Bodrum
Sağlık Eczanesi
Bodrum
Ümit Eczanesi
Bodrum
Bozburun Eczanesi
Marmaris
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Online konser Marmaris’i coşturdu

Online konser Marmaris’i coşturdu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Makilikteki yangın malzeme deposunu yaktı

Makilikteki yangın malzeme deposunu yaktı

Muğla genç nüfus oranında Türkiye sonuncusu

Muğla genç nüfus oranında Türkiye sonuncusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.