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Bodrum’da insanlar sokaklara sığmadı, meydanlarda adım atacak yer kalmadı

30.10.2023 07:33 | Son Güncelleme:
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Cumhuriyetin 100’üncü yılı tüm yurtta olduğu gibi Muğla’nın Bodrum ilçesinde de coşkuyla kutlandı.

Bodrum’da insanlar sokaklara sığmadı, meydanlarda adım atacak yer kalmadı

Turizmin gözbebeği Bodrum’da da Cumhuriyetin 100’üncü yılı coşkuyla kutlandı. Akşam saat 19.00’da fener alayı ile başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Bodrum Belediye Meydanı, Turgutreis, Bitez, Göltürkbükü, Yalıkavak ve diğer mahallelerde de ayrı ayrı kutlamalar gerçekleşti. Özellikle Bodrum Marina’dan yürüyüşe geçen binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla Bodrum Belediye Meydanı’na kadar geldi. Üst düzey güvenlikten geçen vatandaşlar meydanda toplandı. Yaklaşık 10 bin kişinin doldurduğu belediye meydanında adım atacak yer kalmadı. Atatürk’ün sevdiği şarkıların ve türkülerin çalınmasının ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras kısa bir konuşma yaparak Cumhuriyetin 100’üncü yılını kutladı, ardından Bodrum Kaymakamı ve Muğla Milletvekili Süreyya Yalçın da kısa bir konuşma yaparak Cumhuriyetin önemine değindi. Daha sonra sahneye çıkan Ece Seçkin sevilen şarkılarını söyledi. 29 Ekim Cumhuriyet bayramının yüzüncü yılı coşkuyla kutlandı. Aynı saatlerde Türgutreis Meydanı’nda ise Pusula sahne aldı. Aynı yoğunluk Turgutreis Meydanı’nda da yaşandı.

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