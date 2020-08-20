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Bodrum’da ışık kirliliğine dikkat çekildi

MUĞLA HABERLERİ  | 20.08.2020 10:33 | Son Güncelleme

Bodrum’da ilki geçtiğimiz yaz düzenlenen ’Sen Hiç Yıldız Saydın mı?’ etkinliğinin ikincisi düzenlendi.Işık kirliliğine dikkat çekmek için ilki geçtiğimiz yaz Gümüşlük’te düzenlenen etkinlik bu yıl da Green Destinations kapsamında Bodrum Belediye A.Ş.

Bodrum’da ilki geçtiğimiz yaz düzenlenen ’Sen Hiç Yıldız Saydın mı?’ etkinliğinin ikincisi düzenlendi.
Işık kirliliğine dikkat çekmek için ilki geçtiğimiz yaz Gümüşlük’te düzenlenen etkinlik bu yıl da Green Destinations kapsamında Bodrum Belediye A.Ş. Bitez Kafe ve Restoran’da düzenlendi. Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün destekleriyle çevre kirliliği, çevrenin korunması ile doğal kaynakların etkin kullanımı konularında farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen, ’Sen Hiç Yıldız Saydın mı? Işık Kirliliğine Veda’ etkinliğine Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Emel Çakaloğlu ve Ummahan Yurt, birim müdürleri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.
8 Dakika boyunca ışıkların kapatılarak ışık kirliliğine dikkat çekilen etkinlikte Bodrum Belediyesi Halk Müziği Korosu da mini bir konser verdi.
Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürü Engin Doğan ise ışık kirliliği hakkında, "Şimdi aklınıza geliyordur ışık kirliliği mi olur diye. Nedir bu ışık kirliliği? Aydınlatan kirletir mi? diye düşünceniz olabilir. Işık kirliliği yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve yanlış zamanda ışık kullanılmasıdır. Nasıl hava kirliliği havamızı, su kirliliği suyumuzu kirletiyorsa ışıkta, bizim dünyamızı kirletmektedir" ifadelerini kullandı.
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, "Bodrum’da her tür kirliliğe karşı başlattığımız mücadeleyi, ışık kirliliğine karşı da sürdürüyoruz. Bu yıl Işık Kirliliğine Veda etkinliklerimizin ikincisini düzenliyoruz. Geçen yıl aynı etkinliği Gümüşlük’te gerçekleştirmiştik. Işık kirliliği, üzerinde çok az düşündüğümüz bir konu. Oysa, insanın ve doğadaki tüm canlıların yaşamasını tehdit eden bir kirlilik. Bodrum’da dünyaya gelen çocuklar yıldızları görebilsin istiyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından saat 22.30’da Bitez sahil şeridinde bulunan işletmeler 8 dakikalığına ışıklarını söndürdü. Aynı anda Bodrum Belediyesi Halk Müziği Korosu Yıldızların Altında, Deniz ve Mehtap, Bir Başkadır Benim Memleketim, Çökertme ve Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa şarkı ve türkülerini seslendirdiler.
Etkinlik mini konserin ardından sona erdi.

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