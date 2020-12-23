Bodrum’da kanalizasyonun 50 kilometresi tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum’da alt yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bodrum’da ilk etapta 160 Milyon TL yatırım ile 160 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattının yüzde 31’i olan 50 kilometresi tamamlandı. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ile Gümüşlük Mahallelerinin kanalizasyon sorunu ortadan kalkmış olacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Dünya Bankası ve İller Bankası’ndan sağladığı 83 Milyon Euro’luk kredinin 350 Milyon TL’si Bodrum ilçesinin alt yapısı için harcanıyor. İlk etapta Bodrum halkının yüzde 30’unun yaşadığı Turgutreis, Akyarlar ve Gümüşlük çevresine 160 Milyon TL yatırım ile 160 kilometre kanalizasyon çalışması yapılıyor. Proje kapsamında Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahalleleri kanalizasyon hattına kavuşacak.

Başkan Gürün; Bodrum’a Yakışır Bir Altyapı Olacak

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Dünya Bankası ve kendi öz kaynaklarımızla Muğla genelinde başlattığımız altyapı çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor. Muğla’mızın incisi Bodrum’da devam eden 160 Milyon TL yatırımla 160 km kanalizasyon hattı çalışmasının 50 kilometresi tamamlandı. Turgutreis ve civarındaki kanalizasyon sorununu çözecek projemiz ve diğer projelerimiz Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisi ve 15 Ocak’ta ihalesi yapılacak olan Gümbet-Gümüşlük AAT projemiz ile güzel Bodrumumuz altyapısı ile örnek bir merkez olacak” dedi.

