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Bodrum’da üretici pazarı açıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 15.07.2020 18:35 | Son Güncelleme

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın başlattığı tarımsal kalkınma hamlesi, başarılı bir şekilde devam ediyor.Bodrum Belediyesi, üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturma hedefiyle, üretici pazarları projesini hayata geçirdi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın başlattığı tarımsal kalkınma hamlesi, başarılı bir şekilde devam ediyor.
Bodrum Belediyesi, üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturma hedefiyle, üretici pazarları projesini hayata geçirdi. Bodrum Belediyesi ve Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında, üretici pazarlarının ilki Bodrum kapalı pazar yerinde açıldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, gazeteci yazar Özlem Gürses ile birlikte pazar tezgahlarını gezerek üreticilerle sohbet etti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a Bodrum TARKO Başkanı Cesur Öncel ve Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç de eşlik etti.
Bodrum ilçe sınırları içinde ikamet eden 80 üretici, Bodrum kapalı pazar yerinde açtıkları tezgahlarda, tarlalarında veya bahçelerinde ürettikleri ürünleri tüketiciyle buluşturdu. Bodrum Belediyesi tarafından üreticiden herhangi bir ücret alınmamasının yanı sıra, kadın üreticileri daha fazla desteklemek adına ‘kadın üretici kotası’ da mevcut. Geçtiğimiz günlerde Bodrum Belediyesi’ne ait Bitez Ağaçlı Kafe’de ürün satışlarına başlayan, Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerinin bir kısmı da üretici pazarında yerlerini aldı.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras üreticilere gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ederken şunları söyledi;
“Bodrum’da turizm dışında farklı bir ekonomi oluşturmak istedik ve tarıma vurgu yaptık. Çünkü Bodrum’da turizmden önce tarım vardı. Belediye olarak öncelikle tarımsal hizmetler müdürlüğümüzü kurduk ve adımlar attık. Ardından da bir kooperatif kurulması için ön ayak olduk.Şimdi de üretici pazarlarımızın ilkini bugün açtık. Burada Bodrum’un bitki örtüsüne ait adaçayı, kekik, karabaş otu gibi aromatik ürünlerin yanında tamamen organik domates, salatalık, biber ve bir çok sebze meyveyi bulabilirsiniz. Üreticimize de halkımıza da hayırlı olsun.”
Üretici pazarları bundan sonra her hafta Çarşamba günleri Bodrum’da, Cuma günleri Yalıkavak’ta, Cumartesi günleri de Ortakent’te kurulacak. İlerleyen günlerde sayının artırılması planlanıyor.

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