YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum’un çevreci annesi Saynur Gelendost törenle anıldı

Bodrum’un çevreci annesi Saynur Gelendost törenle anıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 02.03.2020 16:05 | Son Güncelleme

Bodrum’da Çevreci Anne olarak bilinen Saynur Gelendost ölümünün 17.

Bodrum’da Çevreci Anne olarak bilinen Saynur Gelendost ölümünün 17. yılında Bodrum Gümbet Türbe Mezarlığı’nda düzenlenen törenle anıldı.
Anma törenine Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, Peynir Çiçeği Gündoğan Gönüllüleri Derneği Başkanı Sema Höcek, Mavi Yol Girişimi sözcüsü Filiz Dizdar, ÇYDD Bodrum Şube Başkanı Meral Saraçbaşı, Torba Güzelleştirme Derneği Başkanı Sencer Kaygusuzer, Sürekli Eylem Kurulu sözcüsü Reşat Uygun, Saynur Gelendost’un oğlu Sedat Gelendost ve torunu Can Gelendost ile çevreciler katıldı.
2003 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle vefat eden ve Bodrum’da verdiği çevre mücadeleleri ile tanınan rölyef sanatçısı Saynur Gelendost’un anma töreninde konuşan Reşat Uygun, Gelendost’un “Bu kavga demokrasi, hak, hukuk ve tüm canlıların yaşam kavgasıdır. Bu kavga bitmez direnişe devam” sözlerini hatırlatarak, Saynur Gelendost’un bir barış elçisi olduğunu ifade etti. Uygun, ünlü aktivistin ölüm yıldönümünde Belediye Başkanı Ahmet Aras’a da çağrıda bulunarak, Saynur Gelendost’un hayali olan “Bodrum Dünya Çocukları Eko Kültür Köyü”nün hayata geçirilmesini önerdi.
Anma töreni sonunda Bodrum Belediyesi tarafından, Saynur Gelendost anısına menekşe fidesi dağıtıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Saunada görülmemiş olay! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi' Saunada görülmemiş olay! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi'
Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandıBodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kars tabyaları yok oluyor

Kars tabyaları yok oluyor

Antalya’daki göçmenlerin Kaş ilçesinden Meis Adası’na geçişleri başladı

Antalya’daki göçmenlerin Kaş ilçesinden Meis Adası’na geçişleri başladı

Aydın’da dev fuhuş operasyonu; 111 kişiye işlem yapıldı

Aydın’da dev fuhuş operasyonu; 111 kişiye işlem yapıldı

Karantina altına alınan şoförlerden iyi haber

Karantina altına alınan şoförlerden iyi haber

Muğla Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
06:10
Sabah
07:29
Öğle
13:24
İkindi
16:36
Akşam
19:08
Yatsı
20:23

Muğla Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Ertuğ Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Mandarin Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

AK Parti’den CHP’ye ziyaret

AK Parti’den CHP’ye ziyaret

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Dalaman’da doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Dalaman’da doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

Badem festivalinde en iri yetiştirici ve en çok kıranlar ödüllendirildi

Badem festivalinde en iri yetiştirici ve en çok kıranlar ödüllendirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.