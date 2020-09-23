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Boğaçayı’na yakın takip

ANTALYA HABERLERİ  | 23.09.2020 14:08 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Boğaçayı’nın hem temizliğini gerçekleştiriyor hem de periyodik olarak belirli noktalardan su kalitesi ve derinliğini takip ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Boğaçayı’nın hem temizliğini gerçekleştiriyor hem de periyodik olarak belirli noktalardan su kalitesi ve derinliğini takip ediyor. Boğaçayı’nda meydana gelen rüsubat birikimi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sucul bitkilerin yol açtığı kötü koku ile sinek sorununa karşı Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma yürütüyor.
Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü envanterine eklediği sucul bitki kesme makinesi ve deniz süpürgesiyle Boğaçayı’nda temizlik çalışmalarına devam ediyor. Boğaçayı’nı saran bitkiler, kesme makinesi ile suyun 1 metre altına kadar inilerek kesiliyor. Deniz süpürgesi ile de kesilen bitkiler ve yüzeydeki çöpler toplanarak bertaraf ediliyor. Yaz sezonu boyunca Bogaçayı’ndan yaklaşık 1800 metreküp atık toplandı. Deniz yüzeyi temizleme süpürgesi ile bir seferde yaklaşık 4 metreküp atığın toplandığı çalışma, haftanın 6 günü sabah 8.30’da başlayıp akşam 17.30’a kadar devam ediyor.
Ayrıca ASAT Genel Müdürlüğü, Boğaçayı ve Boğaçayı’nı besleyen kollardan 15 günlük periyotlar halinde 10 izleme noktasından numuneler alarak fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan su kalitesini takip ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından numune almada yetkilendirilmiş personel tarafından alınan numuneler, soğuk zincirde ASAT Genel Müdürlüğü Çevre Koruma Kontrol Laboratuvarı’nda analizleri yapılıyor.

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