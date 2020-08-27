YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Boğulma tehlikesi geçiren gencin imdadına cankurtaranlar yetişti

Boğulma tehlikesi geçiren gencin imdadına cankurtaranlar yetişti

ZONGULDAK HABERLERİ  | 27.08.2020 17:41 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren bir kişi can kurtaranlar tarafından botla kurtarıldı.Olay, Kdz.Ereğli Belediyesi Sevgi Plajı’nda meydana geldi.

Boğulma tehlikesi geçiren gencin imdadına cankurtaranlar yetişti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren bir kişi can kurtaranlar tarafından botla kurtarıldı.
Olay, Kdz.Ereğli Belediyesi Sevgi Plajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre denizde yüzmeye çalışan Taşkın Ercan (25) boğulma tehlikesi geçirdi. Plajda görevli cankurtaranlar durumu fark ederek Ercan’ı bota aldı. Kıyıya çıkartılan gence ilk müdahaleyi 112 Sağlık ekipleri yaptı. Ercan durumunun iyi olması nedeniyle hastaneye gitmek istemeyince 112 sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir kenti istila ettiler! Kurtulmak için her şeyi denediler ama...Bir kenti istila ettiler! Kurtulmak için her şeyi denediler ama...
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor tribününün renkli siması Maço Orhan’ı yalnız bırakmadılar
Yeni Malatyaspor tribününün renkli siması Maço Orhan’ı yalnız bırakmadılar
18 bin ton asfalt ile yollar güvenli hale gelecek
18 bin ton asfalt ile yollar güvenli hale gelecek
Düziçi’nde 11 araca 23000 bin lira ceza
Düziçi’nde 11 araca 23000 bin lira ceza
Kütahya’da kına organizasyonları ve pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı
Kütahya’da kına organizasyonları ve pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı
ASÜ’de, kontenjanların yüzde 93’ü doldu
ASÜ’de, kontenjanların yüzde 93’ü doldu
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı

Zonguldak Namaz Vakitleri 27 Ağustos Perşembe

İmsak
04:34
Sabah
06:07
Öğle
12:59
İkindi
16:43
Akşam
19:42
Yatsı
21:08

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Perşembe

Sema Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Çavuşoğlu Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
BESYO Özel Yetenek Sınavı başvuruları başladı
BESYO Özel Yetenek Sınavı başvuruları başladı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Zonguldaklı iş adamı ilk milli ve yerli boru profil makinesi üretti
Zonguldaklı iş adamı ilk milli ve yerli boru profil makinesi üretti
Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!
Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.