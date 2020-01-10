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  4. Bölge Müdürü Bayraktar Vali Soytürk’ü bilgilendirdi

Bölge Müdürü Bayraktar Vali Soytürk’ü bilgilendirdi

KİLİS HABERLERİ  | 10.01.2020 12:47 | Son Güncelleme

GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Tuncay Bayraktar, Kilis Valisi Recep Soytürk’ü Öncüpınar ile Çobanbey Sınır Kapısındaki çalışmalar hakkında bilgilendirdi.GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Bayraktar, Öncüpınar Gümrük Müdürü Şevki Keskin ile birlikte Vali Recep Soytürk’ü makımında ziyaret etti.

Bölge Müdürü Bayraktar Vali Soytürk’ü bilgilendirdi

GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Tuncay Bayraktar, Kilis Valisi Recep Soytürk’ü Öncüpınar ile Çobanbey Sınır Kapısındaki çalışmalar hakkında bilgilendirdi.
GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Bayraktar, Öncüpınar Gümrük Müdürü Şevki Keskin ile birlikte Vali Recep Soytürk’ü makımında ziyaret etti. Bölge Müdürü Bayraktar, Öncüpınar Sınır Kapısında devam eden modernize çalışmaları hakkında Vali Soytürk’e bilgi verdi. Bayraktar, 2019 yılında Öncüpınar ile Çobanbey Sınır Kapılarındaki çalışmalar, 2020 yılındaki yapılması planlanan faaliyetler hakkında Vali Soytürk’ü bilgilendirdi.

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