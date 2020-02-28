Bölgesel yağlanmalara Vaser Liposuction uygulaması

Op. Dr. Ekrem Keskin, Vaser Liposuction uygulaması hakkında bilgi verdi.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ekrem Keskin, “Bir takım ses dalgaları kullanılarak vücudun farklı bölgelerinden yağ alınarak yapılan bu uygulama son zamanlarda ciddi anlamda tercih edilmektedir. En son teknolojiler kullanılarak ve ultrasonik ses dalgalarının kullanılmasıyla fazla yağlar parçalanmakta ve bu yağlar da sıvı hale dönüştürülerek vücuttan dışarıya atılmaktadır. Oldukça avantajlı olan Vaser Liposuction uygulaması sadece yağ hücrelerini hedef alarak önemli dokuların da zarar görmesini engellemektedir. Bunun yanında daha az ağrılı bir yöntemdir. Uygulamadan sonra şişkinlik ve morarma en az seviyede görülür ve hastalar da günlük hayatına çok daha hızlı bir şekilde dönebilmektedir. Bu uygulama sırasında parçalanan yağlar, kanüller aracılığıyla dışarı alınmaktadır. Farklı liposuction uygulamalarında ısı ya da öteki sebeplerle yağ dokuları zarar görebilmektedir. Bu uygulamada ise ses dalgaları kullanıldığı için vücudun ihtiyaç duyduğu yağ parçaları zarar görmez” dedi.

Vaser Liposuction işlemlerinde karın, bacak ve sırt bölgeleri üzerinden yağ alma uygulamaları yapıldığını ifade eden Dr. Keskin, “Vücudun geniş bölgelerinde yapıldığı gibi daha küçük bölgelerinde de lokal anesteziden faydalanılmaktadır. Bu durumların tamamı hastanın sağlık durumu ve yağ oranındaki büyüklüğe bağlı olarak değişmektedir. Ameliyattan en az 10 gün önce aspirin, E vitamini, bitki çayları ve sigara tüketimi sonlandırılmalıdır. Uygulamadan en az 10 saat önce de sıvı ve gıda alımı sonlandırılmalıdır. Bu tür tüketimler, uygulama sırasında sağlığınıza zarar vermektedir. Muayene yapılırken vücudunuzun hangi bölgelerine ve hangi tekniklerle işlem yapılacağı da uzman cerrah tarafından hastalara bildirilmektedir. Hastaların deri elastikiyetlerine göre operasyondan sonra korse kullanımı tavsiye edilmektedir. Kullanılacak bu korseler özel medikal korseler olarak bilinir. Yaz dönemlerinde de özel korseler kullanılabilmektedir. Vaser Liposuction işleminden sonra yağ dokuları zarar görmediği için günlük hayata devam edilebilmekte ve derinin standart yapıya ulaşması da ortalama 1 ay sürmektedir. Uygulamadan sonra spor aktivitelerine ve diyetlere bir süre ara verilmelidir. Vücutta eşit yağ oluşumunu sağlamak adına sağlıklı beslenme en önemli faktördür. En son teknolojiler kullanılarak ve ultrasonik ses dalgalarının kullanılmasıyla fazla yağlar parçalanmakta ve bu yağlar da sıvı hale dönüştürülerek vücuttan dışarıya atılmaktadır. Oldukça avantajlı olan Vaser Liposuction uygulaması sadece yağ hücrelerini hedef alarak önemli dokuların da zarar görmesini engellemektedir” diye konuştu.

Vaser liposuctionun, daha az ağrılı bir yöntem olduğunu kaydeden Op.Dr. Keskin, “Uygulamadan sonra şişkinlik ve morarma en az seviyede görülür ve hastalar da günlük hayatına çok daha hızlı bir şekilde dönebilmektedir. Bu uygulama sırasında parçalanan yağlar, kanüller aracılığıyla dışarı alınmaktadır. Farklı liposuction uygulamalarında ısı ya da öteki sebeplerle yağ dokuları zarar görebilmektedir. Bu uygulamada ise ses dalgaları kullanıldığı için vücudun ihtiyaç duyduğu yağ parçaları zarar görmez. Vaser liposuction ile sinirler hasar görmeyeceği için kısa dönemde ağrı, ileri dönemde uyuşukluk son derece az olacak yada hiç olmayacaktır. Vaser Liposuction işleminden sonra yağ dokuları zarar görmediği için günlük hayata devam edilebilmekte ve derinin standart yapıya ulaşması da ortalama 1 ay sürmektedir. Vaser liposuction uygulamasından sonra eğer diyet ve spora dikkat edilmez ve aşırı yeme alışkanlığı edinilirse, kilo alımı kaçınılmazdır fakat kilo alımı vücudun tüm bölgelerinde eşit oranda olur ve yağ oluşumu belirli bölgelerde toplanmaz. Diyete dikkat edildiği sürece şekilli, sağlıklı ve fit bir görünüm sağlanır” açıklamalarında bulundu.

