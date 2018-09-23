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Bologna 0 - 2 Roma (İtalya Serie A)

İTALYA HABERLERİ  | 23.09.2018 18:44 | Son Güncelleme

Milli futbolcu Cengiz Ünder’in formasını giydiği Roma, Serie A’nın 5. haftasında deplasmanda Bologna’ya 2-0 mağlup oldu. Cengiz 59. dakikada Justin Kluivert'ın yerine oyuna dahil oldu.

Bologna 0 - 2 Roma (İtalya Serie A)

Serie A’nın 5. haftasında Roma, Renato Dall Ara’da Bologna ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısı 36. dakikada Federico Mattiello ile golü bulan Bologna’nın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. 59. dakikada Federico Santander ile farkı 2’ye çıkaran ev sahibi ekip, kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 2-0 galip ayrıldı. Roma Teknik Direktörü Di Francesco'nun 11'de şans vermediği milli futbolcu Cengiz Ünder, 59. dakikada Justin Kluivert'ın yerine girdi.

Bu sonucun ardından Bologna ligdeki ilk galibiyetini elde ederek puanını 4’e çıkardı. Roma ise ikinci mağlubiyeti aldı ve 5 puanda kaldı. Lige Torino galibiyeti ile başlayan Roma, sonra oynadığı 4 karşılaşmada 2 kez mağlup olurken, 2 kez de berabere kaldı.

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roma Bologna serie a

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