YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Bolu Dağı Düzce kesiminde kamyona çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Bolu Dağı Düzce kesiminde kamyona çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

19.10.2021 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı Düzce kesiminde kamyona çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

D-100 karayolu Bolu Dağı Düzce kesiminde, otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Mustafa H. idaresindeki 34 JT 6781 plakalı otomobil, Bolu Dağı Bakacak Mevkisi Düzce İstikametinde, İhsan Ç. idaresindeki 45 RY 630 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle, otomobil içerisindeki Ayşe H. ve Ali H. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen ekipler, yaralıları, ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle takı töreni görülmedi! Emzik, sucuk, merdane...Böyle takı töreni görülmedi! Emzik, sucuk, merdane...
PARTNER Gülden Arslan aşkını ilan etti: Her hissimi tazecik tuttun Gülden Arslan aşkını ilan etti: Her hissimi tazecik tuttun
Düzce'deki Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliğiDüzce'deki Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği
Anahtar Kelimeler:
Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 19 Ekim Salı

İmsak
05:39
Sabah
07:04
Öğle
12:45
İkindi
15:46
Akşam
18:17
Yatsı
19:36
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Adana'da park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Adana'da park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Antalyaspor, Nuri Şahin ile ilk maçında Sivas'ta bir puan aldı

Antalyaspor, Nuri Şahin ile ilk maçında Sivas'ta bir puan aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.