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Bolu sıfırın altında 20,6 dereceyle gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu

01.02.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu sıfırın altında 20,6 dereceyle gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu

Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 20,6 dereceyle Bolu'da ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1788 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 20,6 derece olarak kaydedilirken, Hakkari'nin Yüsekova ilçesi sıfırın altında 20,2 ile ikinci sırada yer aldı.

Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri ise sıfırın altında 19,7 dereceyle Bolu'nun Dörtdivan ilçesi oldu.

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