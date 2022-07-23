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Bolu Valisi Kılıç, içme suyundan etkilenen hastaları Ankara'da ziyaret etti

23.07.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Valisi Kılıç, içme suyundan etkilenen hastaları Ankara'da ziyaret etti

Bolu Valisi Kılıç, içme suyundan etkilenen hastaları Ankara'da ziyaret etti

Bolu Valisi Erkan Kılıç, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek Ankara'da tedavi altına alınan hastaları ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Kılıç, Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastaneye başvuran ve tedavileri için Ankara Şehir, Sami Ulus Eğitim ve Araştırma ile Cebeci hastanelerine sevk edilen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Hasta ve yakınlarının ihtiyaçlarıyla ilgilenen Kılıç, tüm vatandaşların tedavi süreçleri hakkında doktorlardan ayrıntılı bilgi alarak süreci yakından takip ettiğini kaydetti.

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